Landgericht Frankfurt Anlagebetrüger muss über fünf Jahre ins Gefängnis

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein notorischer Betrüger ist vom Frankfurter Landgericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Er hatte innerhalb kurzer Zeit über 60 Menschen um mehr als 580.000 Euro betrogen, indem er ihre Investitionen in ein angebliches Wald-Projekt für sich behielt. "Sie sind auf den ersten Blick ein sympathischer Mensch, der sehr gebildet ist", sagte die Vorsitzende Richterin der Großen Wirtschaftsstrafkammer zu ihm. So sei es dem Mann gelungen, die Opfer - allesamt Akademiker - zu betrügen. "Man hätte erwarten können, dass sie kritischer sind", so die Richterin über die betrogenen Menschen.