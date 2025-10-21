Wegen einer ganzen Reihe von Straftaten muss sich derzeit ein 51-jähriger Ilmenauer vor dem Landgericht Erfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzliche gefährliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und die Verwendung verfassungswidriger Parolen vor. Der Mann soll laut Aktenlage außerdem an einer paranoiden Schizophrenie leiden. Zu Beginn der Verhandlung verlas die Staatsanwaltschaft eine umfangreiche Anklageschrift, in der mehrere Vorfälle aufgeführt sind.