Die Frau ist wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall angeklagt. Sie soll im Mai 2021 rund 8,2 Millionen Euro Bargeld aus den Räumen eines Geldtransportunternehmens in Bremen gestohlen haben. "Ich möchte mich wirklich in aller Form für diese Tat entschuldigen", sagte die Angeklagte, die damals für das Unternehmen arbeitete. Nach der Tat floh die Frau in die Türkei, Mittäter brachten die Beute weg. Knapp drei Jahre später - im März dieses Jahres - stellte sich die Angeklagte und sitzt seitdem im Gefängnis.