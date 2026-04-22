Landgericht Bremen Mogeln bei Milka? Warum es vor Gericht um Schokolade geht

Wer eine solche Entdeckung macht, kann den Artikel online melden. Bis zu 3.000 Beschwerden erreichen die Verbraucherzentrale so jedes Jahr. Mitarbeitende prüfen die Hinweise, suchen nach alten Verpackungen zum Vergleich, kontaktieren die Hersteller - und ziehen im Zweifel vor Gericht.

Damit hatte die Verbraucherzentrale schon in der Vergangenheit Erfolg: Das Landgericht Hamburg bestätigte 2024, dass die Kunden beim Kauf der Margarine "Sanella" in die Irre geführt wurden. Im Becher waren plötzlich nur noch 400 statt 500 Gramm. Eine Verbraucherin war zuvor beim Backen aufgefallen, dass eine Packung nicht mehr für ihren Kuchen reicht.

Welche Folgen könnte das Milka-Verfahren haben?

In dem Verfahren geht es um einen Einzelfall. Selbst wenn das Gericht der Verbraucherzentrale recht geben sollte, wird sich deshalb nichts grundlegend ändern. Doch Mondelez wird sich an die Entscheidung des Gerichts halten müssen - und die Verbraucherschützer hoffen auf eine abschreckende Wirkung für andere Hersteller.

Schon seit dem Urteil zur "Sanella"-Margarine seien viele Unternehmen vorsichtiger geworden und kennzeichnen Änderungen besser, meint Lebensmittel-Experte Armin Valet. "Hinweise wie "Weniger Inhalt, gleiche Qualität" wären vor drei, vier Jahren undenkbar gewesen. Jetzt finden wir sie hin und wieder auf den Packungen."

Damit sich wirklich etwas ändert, müssten die Gesetze in Deutschland angepasst werden. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht dazu: "Wir setzen uns für mehr Transparenz bei versteckten Preiserhöhungen ein." Was daraus konkret wird, ist offen.

Die Verbraucherzentrale fordert verpflichtende Hinweise auf Mengenreduktionen sowie sichtbare Kennzeichnungen in Geschäften. Handel und Industrie lehnen das ab, die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie warnt vor zusätzlicher Bürokratie und höheren Kosten.