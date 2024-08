In diesem Jahr besteht die Landgemeinde Geratal fünf Jahre. Auf Anregung der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat Geschwenda wurde dieses Jubiläum mit einer Baumpflanzaktion gewürdigt, die von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt wurde. Unter anderem wurden an der Zuwegung zum Gedenkstein für das Wittgensteiner Waldmehrungsobjekt jeweils drei Bergahorne und Kastanien sowie solitär eine Baumpappel am Wanderpunkt in unmittelbarer Nähe der B 88 gepflanzt, um der vormaligen „Dicken Pappel“ – seit Anfang des 17. Jahrhunderts Herrschaftsgrenze zwischen dem Fürstentum Schwarzburg Sondershausen und Herzogtum Gotha und ab 1952 Bezirks- und Kreisgrenze von Erfurt und Suhl und den Kreisen Arnstadt und Ilmenau – ein Gesicht zu geben. Der geschichtsträchtige Standort soll mit dem Gedeihen dieser Jungpappel auch ein markanter Punkt des Wandertourismus in der Landgemeinde Geratal werden, schreibt Karl-Heinz Möller von der CDU-Fraktion .