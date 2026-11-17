Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte nach gewalttätigen Ausschreitungen am Halloween-Wochenende verlangt, Landfriedensbruch künftig als Verbrechen einzustufen. Dafür müsste eine Mindeststrafe von einem Jahr gelten. Die Gewerkschaft begründete ihren Vorstoß mit Angriffen auf Einsatzkräfte und Gewalttaten im Umfeld der Jugendproteste. Ob sämtliche Ausschreitungen tatsächlich in unmittelbarem Zusammenhang mit den Jugendprotesten standen, war nach Polizeiangaben in den betroffenen Städten nicht eindeutig. Für Freitag sind bundesweit neue Proteste angekündigt, zu denen die Initiative "Gen Z regelt" aufgerufen hat.