Erfurt (dpa/th) - Nach den Ausschreitungen am Rande der bundesweiten Jugendproteste hat sich Thüringen zurückhaltend zu Forderungen nach einer Strafrechtsverschärfung geäußert. Eine konsequente Strafverfolgung schwerer Gewalttaten müsse zugleich den Grundsätzen der individuellen Schuld und der Verhältnismäßigkeit gerecht werden, sagte Justizministerin Beate Meißner (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Eine Verschärfung des Landfriedensbruchtatbestandes ist eine Frage, die auf Bundesebene sorgfältig geprüft werden muss."