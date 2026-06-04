Landesverzeichnis: Fünf weitere Traditionen werden immaterielles Kulturerbe

Erfurt (dpa/th) - Das Landesverzeichnis mit regional bedeutsamen Thüringer Kulturformen erhält Zuwachs. Fünf Kulturtraditionen von Volksmusik bis Fasching werden am Donnerstag offiziell neu aufgenommen, wie das Kulturministerium mitteilte. Neuzugänge sind neben dem Brauch, das Rennsteiglied von Herbert Roth zu singen, die ostdeutsche Karnevals-, Faschings- und Fastnachtstraditionen und die traditionelle Handwerkskunst zum Bau und zur Instandhaltung von Dampflokomotiven. Auch das Eisfelder Kuhschwanzfest, dessen Wurzeln ins 17. Jahrhundert zurückreichen, und die Schleusinger Abitaufe für erfolgreiche Abiturienten erhalten die Auszeichnung.