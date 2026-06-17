Thüringens größte Behörde soll einen Manager aus dem Sozialbereich als neuen Chef bekommen. Andreas Krauße, derzeit Geschäftsführer einer großen Tochterfirma der Arbeiterwohlfahrt, ist als neuer Präsident des Landesverwaltungsamtes (LVWA) in Weimar vorgesehen. Über die Personalie, auf die sich die Spitzen der Brombeer-Koalition geeinigt haben, hatte zuerst die „Thüringer Allgemeine“ berichtet. Ein Sprecher des fürs LVWA zuständigen Innenministeriums wollte den Angaben auf Anfrage unserer Redaktion nichts hinzufügen.