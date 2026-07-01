Auch der zweite Versuch, den künftigen Chefposten an Thüringens größter Behörde, dem Landesverwaltungsamt (LVA), zu besetzen, ist gescheitert. Der für den Job vorgesehene derzeitige Arbeiterwohlfahrt-Geschäftsführer Andreas Krauße verzichtet und bleibt weiter bei dem Sozialverband. Krauße habe erklärt, er werde die vorgeschlagene Berufung nicht annehmen, zitiert die „Thüringer Allgemeine“ (TA) Awo-Landeschefin Katja Glybowskaja.
Landesverwaltungsamt Nächster Chefkandidat für Mega-Behörde zieht zurück
Markus Ermert 01.07.2026 - 18:11 Uhr