Auch der zweite Versuch, den künftigen Chefposten an Thüringens größter Behörde, dem Landesverwaltungsamt (LVA), zu besetzen, ist gescheitert. Der für den Job vorgesehene derzeitige Arbeiterwohlfahrt-Geschäftsführer Andreas Krauße verzichtet und bleibt weiter bei dem Sozialverband. Krauße habe erklärt, er werde die vorgeschlagene Berufung nicht annehmen, zitiert die „Thüringer Allgemeine“ (TA) Awo-Landeschefin Katja Glybowskaja.