Ein neuer Chef für eine Verwaltungsbehörde, das ist eigentlich keine spannende Nachricht. In diesem Fall aber vielleicht doch. Wenn die CDU einen der ihren als Chef des Thüringer Landesverwaltungsamts einsetzt und den SPD-Vorgänger ablöst, dann hat Ministerpräsident Mario Voigt mit der tausendköpfigen Weimarer Behörde den größtmöglichen Werkzeugkoffer für sein immer wieder vorgetragenes Ziel: die Verwaltung modernisieren, verschlanken und mehr als bisher in den Dienst der Thüringer Bürger stellen.