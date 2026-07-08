Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden Stefan Naas ist das Fest "Werbung für unser Bundesland, seine Unternehmen und Markenbotschafter". Jahr für Jahr sei die Feier eine gute Gelegenheit zum Netzwerken über die hessische Ebene hinaus.

Ideales Ambiente für Sommerabend

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Tobias Eckert ergänzte: "Das Hessenfest in Berlin ist mehr als eine reine Abendveranstaltung. Hessen präsentiert sich und networkt dort im besten Sinne." Die Außenanlage der Landesvertretung sei für ein solches Event wie geschaffen. "Durch ihre Großzügigkeit bietet sie viel Platz für viele Gäste und das ideale Ambiente für einen solchen Sommerabend."