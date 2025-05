Landesverteidigung Söder sieht besseres Ansehen der Bundeswehr in Deutschland

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Das Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung hat sich nach Ansicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in den vergangenen Jahren verbessert. "Sie merken hoffentlich auch, dass in der Bevölkerung sich auch die Stimmung verändert hat", sagte der CSU-Chef bei einem Treffen mit Soldaten des taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg an der Donau. Nicht überall in Deutschland sei die Bundeswehr und ihr Beitrag für die Sicherheit früher immer anerkannt gewesen.