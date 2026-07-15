Wiesbaden (dpa/lhe) - Mehrere Verbände machten sich in einem Volksbegehren unter anderem für mehr Radwege in Hessen stark, forderten breitere Bürgersteige und zusätzlichen öffentlichen Nahverkehr. Allerdings scheiterte die Initiative "Verkehrswende Hessen" 2022, da die damalige schwarz-grüne Landesregierung das Ansinnen als nicht verfassungskonform ablehnte. Die Verbände zogen vor den hessischen Staatsgerichtshof in Wiesbaden, der nach einer mündlichen Verhandlung im April am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) sein Urteil verkünden will.