Der Titel „Buena Vista Dancing Club“ klingt nach einem netten Musikprogramm mit lateinamerikanischen Rhythmen und Tänzen sowie einer Hommage an die legendäre Band „Buena Vista Social Club“. Beides wird auch geboten, aber gleichzeitig bietet diese Uraufführung viel mehr – mal Komödie und mal Tragödie, und vor allem eine Gefühls-Invasion und eine Menschen-Studie, die gleichzeitig fantastisch schön anzuschauen und anzuhören ist.