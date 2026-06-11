„Schlager haben nur eine Botschaft: Fühlt euch wohl!“, steht als Zitat im Programmheft von „Über 7 Brücken – Ein Liederabend mit Songs und Geschichten von damals“ am Landestheater Eisenach. Für Wohlfühlmomente sorgt die Inszenierung durchaus, denn dem Ohrwurmcharakter der Hits von anno dunnemals kann sich wohl kaum jemand entziehen. Damit wird bewusst kalkuliert, denn im Grunde ist es eine Nummernrevue: Ein Lied reiht sich an das andere, nur kurz unterbrochen von szenischen Einschüben.