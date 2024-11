Landessynode Landesbischof fordert "mutige Beschlüsse" für die Zukunft

Amberg (dpa/lby) - Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern (ELKB) rückt bei ihrer Herbsttagung in Amberg die Haushaltsberatungen für das Jahr 2025 in den Mittelpunkt. Hier bekommt sie die Zahl der Kirchenaustritte zu spüren. Die ELKB will sich aber nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich für die Zukunft aufstellen. Dazu gehören die Themen Geschlechtergerechtigkeit und Frauenförderung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Spiritualität. Die 108 Mitglieder der Synode tagen bis Mittwoch in Amberg. Es sollen mehrere Vorlagen zur Abstimmung kommen.