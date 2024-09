64 junge Männer und Frauen, zumeist aus Thüringen, starteten jetzt an der DRK-Landesrettungsdienstschule Meiningen in ihr erstes Ausbildungsjahr in der Notfallsanitäterausbildung. An der Höheren Berufsfachschule werden sie nun in insgesamt drei neue Ausbildungsklassen fachpraktisch und theoretisch unterrichtet.