Erfurt (dpa/th) - Die erste Auslandsreise wird Thüringens neuen Ministerpräsidenten Mario Voigt in die USA führen. Der CDU-Politiker plant nach Angaben der Staatskanzlei vom 18. bis 23. Mai einen Aufenthalt mit einer Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation in drei Städten an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Geplant seien politische und Wirtschaftstermine in Washington, New York und Boston. Begleitet werde er unter anderem von Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU).