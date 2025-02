Erfurt (dpa/th) - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt übernimmt eine Tradition seiner Vorgänger: Er bereist die Landkreise im Freistaat. Der Start erfolge an diesem Donnerstag im Unstrut-Hainich-Kreis, teilte die Staatskanzlei in Erfurt mit. Die Tour werde ihn in den kommenden Monaten in alle Regionen des Freistaats führen.