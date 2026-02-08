Eisenach/Erfurt (dpa/th) - Bürokratieabbau, Krankenhausversorgung, Stärkung des ländlichen Raums: Solche zentralen Arbeitsschwerpunkte einzelner Ministerien möchte die Landesregierung in einem "Thüringenplan 2026" bündeln. Vorgestellt werden soll der Plan am Dienstag in Eisenach, wie die Staatskanzlei mitteilte. In der Wartburg-Stadt kommen die Kabinettsmitglieder ab Montag zu einer auswärtigen Klausur zusammen. Auch Maßnahmen gegen den Unterrichtsausfall und die innere Sicherheit sollen Themen im "Thüringenplan" sein.