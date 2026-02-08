Eisenach/Erfurt (dpa/th) - Bürokratieabbau, Krankenhausversorgung, Stärkung des ländlichen Raums: Solche zentralen Arbeitsschwerpunkte einzelner Ministerien möchte die Landesregierung in einem "Thüringenplan 2026" bündeln. Vorgestellt werden soll der Plan am Dienstag in Eisenach, wie die Staatskanzlei mitteilte. In der Wartburg-Stadt kommen die Kabinettsmitglieder ab Montag zu einer auswärtigen Klausur zusammen. Auch Maßnahmen gegen den Unterrichtsausfall und die innere Sicherheit sollen Themen im "Thüringenplan" sein.
Landesregierung Kabinett will "Thüringenplan" schmieden
dpa 08.02.2026 - 14:36 Uhr