Landesregierung In Berlin steigt das große "Hessenfest"

Berlin (dpa/lhe) - Die hessische Landesregierung lädt am Mittwoch (18.00 Uhr) zum traditionellen Hessenfest in die Landesvertretung nach Berlin ein. Erwartet werden rund 3.000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport und Kultur. Sie können sich auf zahlreiche Informationsstände und ein großes Buffet mit heimischen Leckereien freuen. Auf dem Areal im Herzen Berlins geht es an dem Abend um den kulinarischen Genuss - aber auch ums Netzwerken abseits der Heimat.