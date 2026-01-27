Düsseldorf - Nordrhein-Westfalens Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) hat ihren überraschenden Rücktritt vom Amt mit einer "zunehmenden Polarisierung" um ihre Person begründet. Damit werde das eigentliche Ziel des Untersuchungsausschusses des Landtags zum Solinger Terroranschlag vom August 2024 überlagert, sagte die 43-jährige Grünen-Politikerin in Düsseldorf. Dabei müsse es um eine sorgfältige und unvoreingenommene Aufklärung im Sinne der Opfer des Terroranschlags, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen gehen.