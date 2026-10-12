Suhl ist eine älter werdende Stadt. Ein gutes Drittel der Einwohner ist über 65 Jahre alt, in rund 6700 Haushalten leben ausschließlich Senioren, viele von ihnen allein. Nicht selten kommt es vor, dass sich alleinlebende Ältere zurückziehen, nur noch wenig unter Leute gehen, die meiste Zeit in ihrer Wohnung verbringen. Gegen die dadurch drohende soziale Isolation richtet sich das Landesprogramm Agathe – Älter werden in Gemeinschaft. Dieses soll nun mit Hilfe des DRK nach Suhl kommen. Die Weichen dafür wurden im Sozialausschuss gestellt.