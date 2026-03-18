Erfurt (dpa/th) - Thüringens Landesregierung will sich stärker als bisher daran messen lassen, was sie von ihren Vorhaben umsetzt. In der Landtagssitzung Ende kommender Woche werde er eine Regierungserklärung abgeben, die die Vorhaben der Regierung umreiße, kündigte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) an. Es gehe darum, dass die Arbeit der Regierung transparent für Parlament und Bürger sei. "Wir wollen Politik abrechenbar machen." Er wolle mit der Regierungserklärung eine neue "politische Tradition begründen".