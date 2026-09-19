Erfurt (dpa/th) - Die Linke steht der geschwächten Koalitionsregierung von CDU-Ministerpräsident Mario Voigt nicht als "billiger Mehrheitsbeschaffer" zur Verfügung. Das machte ein Landesparteitag der Linken in Erfurt deutlich. "An uns kommt niemand vorbei, ohne Mehrheiten mit der AfD zu suchen", heißt es in einem Papier, das beschlossen wurde. Nach dem Zerfall des BSW als Regierungspartei hat die Koalition von Thüringens CDU-Ministerpräsident Mario Voigt statt 44 nur noch 39 sichere Stimmen im Landtag. Mindestens 45 Stimmen sind für Entscheidungen nötig.