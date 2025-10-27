Hau-den-Lukas: An dem Jahrmarkt-Klassiker sollen Wähler, die sauer auf die SPD sind, auch mal nonverbal ihren Frust loswerden. "Ein bisschen Dampf ablassen, muss manchmal sein", erläuterte Landesparteichefin Sarah Philipp.

In einer Wahlkabine können Bürger Nachrichten an die Sozialdemokraten hinterlassen. "Wir halten das aus, wenn uns jemand den Kopf wäscht", meinte Generalsekretär Frederick Cordes.

Das geht auch digital unter der frisch geschalteten Kampagne: NRWSPD. Wir haben verstanden. "Hier kannst Du uns alles sagen, was Du uns dazu schon immer sagen wolltest", heißt es über einem freien Kästchen mit der Aufforderung: "Klartext! Sag uns was Sache ist."

SPD lädt ein: "Verpass uns einen Satz heiße Ohren"

Bei einer Landesparteiratssitzung sei die Kampagne mit 100 Prozent Zustimmung beschlossen worden, sagte Cordes. "Geig' uns Deine Meinung!" oder auch die Aufforderung "Verpass uns einen Satz heiße Ohren bei unserer Zuhör-Tour" sei eine ernst gemeinte Konsequenz aus dem Abwärtstrend der Partei. Die Kampagne werde sowohl auf Plakaten in den Fußgängerzonen als auch mit Video-Clips in den sozialen Medien zu sehen sein (O-Ton: "Johannes Rau hätte uns den Hals umgedreht. Zu Recht.")