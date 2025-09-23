Landespolitik: Söder: Große Projekte gegen große Herausforderungen

Forschung

In die Wissenschaftslandschaft des Freistaates sollen Milliarden fließen – möglichst vor allem aus Bundesmitteln. Söder will in Garching an der Kernfusion forschen lassen, und in Schweinfurt eine Gigafactory für Künstliche Intelligenz ansiedeln. Zudem sollen international hochdekorierte Professoren, etwa für die KI-Professuren in der Medizintechnik, mit erhöhten Gehältern angelockt werden. Bayerns Unikliniken sollen gemeinsam ein Forschungszentrum für Impfstoffe aus dem Boden stampfen und in Erding soll Rüstungsforschung stattfinden, etwa in einem Drohnenzentrum. Unter anderem dafür will der Freistaat ein eigenes Rüstungsgesetz schaffen. Auch das Atomgesetz soll geändert werden, um die umstrittene Forschung an der Wiederverwendung von Atommüll zu ermöglichen.