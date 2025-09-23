Landespolitik: Söder: Große Projekte gegen große Herausforderungen

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) merkt, dass er den Freistaat in ungewissen Zeiten regiert. Die politische Großwetterlage im In- und Ausland wird rauer, die Wirtschaft strauchelt auch im erfolgsverwöhnten Bayern, die Bedrohung von Innen und Außen ist manifest. "Wir sind unter Druck, wie selten zuvor", sagt Söder. Europa und auch Deutschland fielen international zurück. "Wir spüren, dass die Radikalen stärker werden." Söder sieht das Erstarken der AfD als größte politische Herausforderung seiner Generation.