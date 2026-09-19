Landespolitik: Linke diskutierte ihre starke Rolle im Parlament

Erfurt (dpa/th) - Mit ihrer stärker gewordenen Rolle im Thüringer Parlament beschäftigt sich die Linke am Samstag auf einem Landesparteitag (9.30 Uhr) in Erfurt. "An uns kommt niemand vorbei", ist einer der Anträge überschrieben, die beraten werden sollen. Nach dem Zerfall des BSW als Regierungspartei hat die Koalition von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) nur noch 39 sichere Stimmen im Landtag, mindestens 45 sind für Entscheidungen nötig.