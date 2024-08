Kommt das Städtedoppel Sonneberg-Neustadt dem Status Oberzentrum näher? Da hinge einiges dran, denn dies würde auch den Weg für höhere Bildungseinrichtungen, Kultur und so einiges an Infrastruktur erleichtern. Eine Äußerung von Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij, die zur Landtagswahl sich für die Linke den Wahlkreis Sonneberg gewinnen möchte, legt dies nahe. Ein gemeinsames, funktionsteiliges Oberzentrum könne sie sich vorstellen, hatte Karawanskij beim Wahlforum des Südthüringer Regionalfernsehens erklärt. Natürlich sei nicht Coburg, sondern Neustadt bei Coburg gemeint, räumt sie auf Nachfrage dieser Zeitung am Montag ein. Abgesehen vom Versprecher, der Begriff Oberzentrum ist fürs Städtedoppel nun einmal raus.