Am Wochenende kamen hunderte Besucher zur Thüringer Landespilzausstellung ins Park-Café der Festhalle, um die wunderbare Welt heimischer Pilze zu bestaunen. Empfangen wurden sie durch ein großes Freiluft-Diorama, in dem auf weicher Moosmatte und auf dem Mauersims Pilze der unterschiedlichsten Art drapiert waren. Da fühlte sich der Steinpilz neben dem leuchtend roten Fliegenpilz recht wohl. Ein Riesenschirmpilz duldete in seiner Nähe den Flaschenbovist, begleitet von einer Rotkappe und einer Gruppe Maronen. Auf dem Mauersims lagerten Porlinge, die sonst ihren Platz an Baumrinden haben. Einst fertigten in Neustadt am Rennsteig die „Schwämmklopfer“ daraus den begehrten Zunderschwamm.