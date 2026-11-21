Bei der AfD (Beginn 10.00 Uhr) kandidieren in Pfiffelbach im Weimarer Land die langjährigen Vorsitzenden Björn Höcke und Stefan Möller erneut. Höcke führt den Landesverband seit 2013, Möller ist seit 2014 AfD-Co-Landeschef. Die beiden gelten als Vertraute und als befreundet. Die Thüringer AfD wird seit Jahren vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Die Partei stellt in Thüringen die größte Fraktion im Parlament und ist in der Opposition. In Umfragen stand die AfD zuletzt bei um die 40 Prozent.