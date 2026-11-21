Bei der Thüringer AfD wollen Björn Höcke und Stefan Möller ihre Führungsämter behalten. Bei der SPD dagegen steht ein Wechsel an der Spitze bevor – wer dort künftig den Ton angeben könnte.
Nach der Werbung weiterlesen
Bei der AfD (Beginn 10.00 Uhr) kandidieren in Pfiffelbach im Weimarer Land die langjährigen Vorsitzenden Björn Höcke und Stefan Möller erneut. Höcke führt den Landesverband seit 2013, Möller ist seit 2014 AfD-Co-Landeschef. Die beiden gelten als Vertraute und als befreundet. Die Thüringer AfD wird seit Jahren vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Die Partei stellt in Thüringen die größte Fraktion im Parlament und ist in der Opposition. In Umfragen stand die AfD zuletzt bei um die 40 Prozent.
Bei den Sozialdemokraten steht beim Landesparteitag in Ilmenau (Beginn: 9.30 Uhr) ein Wechsel an der Spitze an: Der bisherige Landesparteichef Georg Maier hat angekündigt, nicht erneut als Vorsitzender kandidieren zu wollen. Maier ist auch Innenminister im Kabinett von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU).
In der SPD soll ihm Katharina Schenk an der Spitze nachfolgen. Die 38-Jährige ist Gesundheitsministerin in Thüringen. Die SPD hatte bei der Landtagswahl 2024 nur noch 6,1 Prozent erreicht und stellt die kleinste Fraktion im Thüringer Landtag. In Umfragen standen die Sozialdemokraten zuletzt bei sechs bis acht Prozent.