Landesparteitag in Thüringen Höcke träumt von Wirtschaftsgemeinschaft bis Wladiwostok

Die von den AfD-Mitgliedern verabschiedete Resolution wurde in deutscher, englischer und russischer Sprache präsentiert. Darin ist von einer "Abspaltung Russlands von Europa" die Rede, die einem US-amerikanischen Kalkül folge, da die USA ihre Vormachtstellung in Europa nicht aufgeben wollten. "Von der guten Beziehung Deutschlands und Europas zu Rußland hängt der Friede in Europa ab", steht in der Resolution. Einem "us-amerikanischen Weltkonzept" müsse ein europäisches entgegengestellt werden.