Pfiffelbach - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke hat in einer Rede beim Landesparteitag in Pfiffelbach den Verfassungsschutz angegriffen und die Reform der Geheimdienste kritisiert. "Es gibt in keiner anderen westlichen Demokratie einen Inlandsgeheimdienst, der die Opposition ausspäht, unterwandert und zersetzt", behauptete Höcke in einer Rede beim Landesparteitag in Pfiffelbach (Kreis Weimarer Land). Er bezeichnete den Verfassungsschutz als "politisches Kampfinstrument". Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz seit 2021 als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.