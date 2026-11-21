Höcke fürchtet Folgen für ihn als Oppositionspolitiker

Höcke äußerte seine Befürchtung, die neuen Befugnisse könnten Folgen für ihn als Oppositionspolitiker haben. Er behauptete, dies könne bedeuten, dass er als Oppositionspolitiker damit rechnen müsse, "dass meine Handys, dass mein Computer irgendwie bespielt werden – vielleicht mit Kinderpornografie. Und dann gibt es zufällig eine Hausdurchsuchung - und dann findet man genau die Dateien, die der sogenannte Verfassungsschutz da drauf gespielt hat und dann schnappt die Falle zu."