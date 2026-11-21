Fördergelder und Kalter Krieg

Ramelow zufolge seien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Fördergelder für Demokratieprojekte gestrichen worden. Schon die Behauptung, eine Organisation habe Vertreter der Roten Hilfe oder der BDS-Bewegung eingeladen oder sich nicht deutlich genug vom BDS distanziert, könne dafür ausreichen, sagte er. Auch Correctiv, das derzeit die AfD-Files auswerte, seien Gelder gestrichen worden. Dem Fritz-Bauer-Institut in Bochum seien zwei gemeinsam mit dem New Israel Fund entwickelte Projekte gestrichen worden.