Beim Parteitag der sächsischen Linken schlägt Bodo Ramelow ernste Töne an. Was ihn an frühere Zeiten erinnert – und was er für die OB-Wahl in Leipzig fordert.
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Ramelow zufolge seien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Fördergelder für Demokratieprojekte gestrichen worden. Schon die Behauptung, eine Organisation habe Vertreter der Roten Hilfe oder der BDS-Bewegung eingeladen oder sich nicht deutlich genug vom BDS distanziert, könne dafür ausreichen, sagte er. Auch Correctiv, das derzeit die AfD-Files auswerte, seien Gelder gestrichen worden. Dem Fritz-Bauer-Institut in Bochum seien zwei gemeinsam mit dem New Israel Fund entwickelte Projekte gestrichen worden.
"Ich habe das Gefühl, wir sind wieder direkt im Kalten Krieg gelandet", sagte Ramelow.
Ramelow kritisierte zudem den Verlust von Industriearbeitsplätzen. "Was hier gerade passiert, ist die Entindustrialisierung", sagte er. Zugleich lobte er junge Menschen, die bei den Gen-Z-Demonstrationen für ihre Zukunft auf die Straße gingen. Soziale Politik sei "das beste Rezept gegen rechts", sagte er.
Die Linke müsse Sorgen um Mieten, Nebenkosten und Arbeitsplätze ernst nehmen. "Wir kämpfen gegen die Angst", sagte Ramelow. Eine inklusive Gesellschaft sei der Gegenentwurf zur AfD. "Die braune Einfalt, die akzeptieren wir nicht."
Mit Blick auf die Leipziger Oberbürgermeisterwahl warb Ramelow für die Linke-Kandidatin Skadi Jennicke. Er rief dazu auf, an jeder Haustür das Gespräch zu suchen - "egal, wer einem die Tür öffnet".
Seit 2006 ist Burkhard Jung (SPD) Oberbürgermeister von Leipzig. Bei der Wahl am 21. Februar 2027 tritt er nicht erneut an. Zu den weiteren Kandidaten zählen unter anderem Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD), Grünen-Politiker Wolfram Günther und CDU-Stadtratsfraktionschef Michael Weickert.