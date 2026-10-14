Landesparteitag in Regensburg: SPD fordert notfalls neue Schulden für bessere Bildung

München/Regensburg (dpa/lby) - Angesichts stark steigender Zahlen von Schulabbrechern und den erneut verheerenden Pisa-Ergebnissen fordert die SPD in Bayern einen grundlegenden Kurswechsel für Bayerns Bildungspolitik. "Wir geben offensichtlich gerade den Kindern nicht genug Unterstützung, die sie am dringendsten brauchen. Wir brauchen bei der Bildung unserer Kinder endlich eine Whatever-it-takes-Mentalität in der Politik. Bayern kann sich ein ungerechtes Bildungssystem nicht länger leisten", sagte SPD-Landeschefin Ronja Endres der Deutschen Presse-Agentur in München. Notwendige Investitionen dürften nicht länger an der schwarzen Null scheitern.