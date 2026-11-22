Verstärkung holt sich die Thüringer AfD aus Berlin: Ab Dezember soll der frühere Berliner AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß Landesgeschäftsführer sein. Höcke sprach ihm in Pfiffelbach auf der Bühne das Vertrauen aus: Er sei einen "Freund der ersten Stunde". Am Rande der Veranstaltung sagte er, es gehe bei der Rolle um das strategische Geschäft, Analysen und um langfristige Planungen.

Programmatische Aufstellung

Auch programmatisch blickt die AfD schon in Richtung 2029. Kürzlich stellte die AfD-Fraktion mit Höcke ein Papier zur Bildungspolitik vor. Eine Umwandlung der Schulpflicht in eine Bildungspflicht, wie sie im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt stand, findet sich darin nicht. Die Thüringer CDU hatte die Höcke-AfD mit diesem immer wieder angegriffen.

Zur Remigrationsdebatte in seiner Partei machte Höcke kürzlich klar, dass er die Zahl von 200.000 ausreisepflichtigen Ausländern wohl eher für zu kleine halte. Die Zahl sei für ihn "keine gute Diskussionsgrundlage".

Der Begriff "Remigration" stammt ursprünglich aus der Migrationsforschung - wenn Rechtsextremisten ihn verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll, auch unter Zwang. Die AfD betont in Stellungnahmen dazu, dass es nicht um deutsche Staatsbürger gehe, sondern um eine "gesetzeskonforme Rückführung" ausreisepflichtiger Ausländer.

CDU nennt Höcke einen völkischen Nationalisten

Wie weit in die Mitte kann die AfD mit Höcke greifen? Nach seiner Wiederwahl verwies die CDU Thüringen auf dessen umstrittenen Äußerungen in der Vergangenheit und seine Verurteilungen wegen der Verwendung einer verbotenen SA-Parole. Höcke sei ein völkischer Nationalist, und er meine es damit ernst, sagte CDU-Generalsekretär Niklas Waßmann. "Von Nationalisten wird uns immer unterscheiden, dass wir niemanden abwerten müssen, um stolz auf uns und unser Land zu sein."