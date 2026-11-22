In Umfragen liegt die Thüringer AfD deutlich vorn, für eine Alleinregierung würde das aber noch nicht reichen. Welche Weichen Höcke jetzt schon für das Wahljahr 2029 stellt.
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Im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt gelang der AfD zuletzt mit einem Langzeit-Wahlkampf ein fulminanter Erfolg. Doch trotz des beliebten Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund und einer schwachen CDU schaffte die Rechtsaußen-Partei dort keine absolute Mehrheit. Wie soll das dann in Thüringen gelingen?
Höcke weiß, dass der Weg an die Macht in Thüringen wohl am ehesten über eine absolute Mehrheit gelingen kann. Auf die Frage, ob er potenzielle Koalitionspartner sehe, sagte Höcke am Rande des Landesparteitages in Pfiffelbach im Weimarer Land: "Ich sage niemals nie, aber grundsätzlich muss der Kurs Alleinregierung sein."
Die Thüringer AfD, die vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet wird, lag in Umfragen zuletzt bei um die 40 Prozent - und damit deutlich an erster Stelle. Die CDU von Ministerpräsident Mario Voigt lag dagegen in den Erhebungen nur bei 18 bis 22 Prozent.
Höckes Machtanspruch wird beim Landesparteitag in Pfiffelbach auch deutlich, als der frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl Thüringens AfD-Co-Chef Stefan Möller scharf kritisiert. Es geht um einen Konflikt in einem Kreisverband. Höcke machte darauf hin eine Basta-Ansage: "Wir dürfen uns nicht mehr mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Das geht nicht mehr." Die Menschen sehnten sich nach Veränderung und die AfD sei die einzige Chance auf diese Veränderung, glaubt Höcke.
Der Blick der Thüringer AfD-Leute richtet sich auch nach Sachsen-Anhalt, wo sich Ulrich Siegmund am 8. Dezember zum ersten AfD-Ministerpräsidenten Deutschlands wählen lassen will. Ob das klappt, ist unklar. Das BSW will sich dort enthalten. Höcke machte klar, dass eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt wohl auf eine Tolerierung durch die Wagenknecht-Partei angewiesen wäre. Er sehe das BSW derzeit in einer "steilen Lernkurve".
Mit Blick auf Sachsen-Anhalt sagte er, er hoffe, dass das BSW jetzt auch entschlossen sei, "vielleicht auch Uli Siegmund und die AfD in Sachsen-Anhalt mitzutragen". "Es würde mich freuen, wenn es Gemeinsamkeiten gäbe, die dann auch niedergeschrieben würden." Das sei alles schon "weit gediehen", sagte Höcke. Und: "Es gibt große Schnittmengen mit dem BSW."
Für Höcke selbst ist die Lage in Thüringen allerdings noch unbeständig und schwankend: Nach der Landtagswahl 2024 ging das BSW in eine Regierungskoalition mit Voigts CDU und der SPD. Doch kurz vor der Landtagswahl im September in Sachsen-Anhalt implodierte in Erfurt die BSW-Fraktion.
Von den einst 15 BSW-Abgeordneten blieben nur noch zwei, der Rest macht fraktionslos weiter oder beteiligt sich in der neu gegründeten Fraktion Thüringen.Gerecht. In einer Insa-Umfrage von Ende Oktober kam Thüringen.Gerecht auf zwei Prozent, das BSW auf fünf Prozent. Es ist offen, wie sich das Potenzial der beiden Parteien bis 2029 weiterentwickelt. Und damit bleibt auch unklar, ob Höcke wie Siegmund in Sachsen-Anhalt auf einen Tolerierungspartner hoffen könnte oder eher nicht.
Im AfD-Landesverband setzt Höcke auf Kontinuität: Beim Landesparteitag in Pfiffelbach wurden er und sein Vertrauter Stefan Möller als Landessprecher der Partei mit großer Mehrheit bestätigt. Dahinter bleiben René Aust und Uwe Thrum Stellvertreter und Daniel Haseloff Generalsekretär.
Verstärkung holt sich die Thüringer AfD aus Berlin: Ab Dezember soll der frühere Berliner AfD-Abgeordnete Thorsten Weiß Landesgeschäftsführer sein. Höcke sprach ihm in Pfiffelbach auf der Bühne das Vertrauen aus: Er sei einen "Freund der ersten Stunde". Am Rande der Veranstaltung sagte er, es gehe bei der Rolle um das strategische Geschäft, Analysen und um langfristige Planungen.
Auch programmatisch blickt die AfD schon in Richtung 2029. Kürzlich stellte die AfD-Fraktion mit Höcke ein Papier zur Bildungspolitik vor. Eine Umwandlung der Schulpflicht in eine Bildungspflicht, wie sie im Wahlprogramm der AfD in Sachsen-Anhalt stand, findet sich darin nicht. Die Thüringer CDU hatte die Höcke-AfD mit diesem immer wieder angegriffen.
Zur Remigrationsdebatte in seiner Partei machte Höcke kürzlich klar, dass er die Zahl von 200.000 ausreisepflichtigen Ausländern wohl eher für zu kleine halte. Die Zahl sei für ihn "keine gute Diskussionsgrundlage".
Der Begriff "Remigration" stammt ursprünglich aus der Migrationsforschung - wenn Rechtsextremisten ihn verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll, auch unter Zwang. Die AfD betont in Stellungnahmen dazu, dass es nicht um deutsche Staatsbürger gehe, sondern um eine "gesetzeskonforme Rückführung" ausreisepflichtiger Ausländer.
Wie weit in die Mitte kann die AfD mit Höcke greifen? Nach seiner Wiederwahl verwies die CDU Thüringen auf dessen umstrittenen Äußerungen in der Vergangenheit und seine Verurteilungen wegen der Verwendung einer verbotenen SA-Parole. Höcke sei ein völkischer Nationalist, und er meine es damit ernst, sagte CDU-Generalsekretär Niklas Waßmann. "Von Nationalisten wird uns immer unterscheiden, dass wir niemanden abwerten müssen, um stolz auf uns und unser Land zu sein."