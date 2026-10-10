Offen stellt niemand bei den Grünen Schulzes Führungsrolle infrage. Allerdings heißt es intern, ihre angestrebte dritte Spitzenkandidatur werde als "letzte Chance" gesehen, um die Grünen aus der Opposition herauszuführen. Sollte dies wieder nicht gelingen, heißt es, müsse man sich auch mal fragen, ob das auch an Schulze persönlich liege.

Wie geht Schulzes politische Karriere weiter?

Aber wohin würde Schulzes Weg führen, wenn besagte Regierungsbeteiligung nicht erreicht wird? Wirft sie einfach hin oder macht sie dann trotzdem weiter als Fraktionschefin? Das Amt hat sie immerhin bereits seit Februar 2017 inne. Viele Jahre wurde Schulze auch eine Karriere auf Bundesebene zugetraut - dagegen spreche aber auch ihre familiäre Verwurzelung in Bayern, heißt es.

Wieder andere halten eine erneute Legislaturperiode als Oppositionsführerin im Lager links der Konservativen für denk- und wünschenswert: "Wenn das Ergebnis stimmt und es dennoch nicht klappt mit dem Schritt aus der Opposition, warum soll sie dann nicht doch weitermachen", sagt ein Grünen-Politiker. Abseits von Schulze dränge sich aktuell in der Fraktion auch niemand auf, der an ihre Stelle in die vorderste Reihe rücken könnte.

Was ist mit Dominik Krause?

Ein Name, der in dem Kontext immer wieder auftaucht, ist der von Dominik Krause. Dem Münchner Oberbürgermeister trauen viele eine Karriere abseits der Kommunalpolitik zu. Doch jegliche Ideen in diese Richtung sind ferne Zukunftsmusik, immerhin ist er erst einige Monate im Amt, und dass er seinen Job im Rathaus der Landeshauptstadt für einen zeitnahen Wechsel in den Landtag aufgibt, gilt als nahezu ausgeschlossen.