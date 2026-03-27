Seit 2016 ist der Lehrstuhl für Anorganische Chemie I an der Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena alljährlich Gastgeber der Thüringer Landesolympiade des Schülerwettbewerbes „Chemie - die stimmt!“. Ausgetragen wird dieser vom Förderverein „Chemie-Olympiade“, der hierfür mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien zusammenarbeitet. Der Wettbewerb, ausgeschrieben für die Klassenstufen acht bis zehn, geht über vier Runden. Dabei folgen auf eine erste „Hausaufgabenrunde“ die eintägigen Landesolympiaden, mehrtägige Regionalrunden und schlussendlich der Bundesentscheid.