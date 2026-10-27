Es ist der alljährliche Höhepunkt im Herbst, auf den die karnevalistische Tanzsportwelt hin fiebert: Die Thüringer Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. In der Riethsporthalle in der Landeshauptstadt Erfurt ging es am Wochenende um nichts Geringeres als die Tickets für die Norddeutschen Meisterschaften – die Qualifikation, über die sich die Tanzgruppen ihr Ticket für die 54. Deutschen Meisterschaften, die im März 2027 diesmal in Erfurt stattfinden, holen können.
Landesmeisterschaften Tränen, Schweiß und exzellenter Tanzsport
Jan Schöppach 27.10.2026 - 14:00 Uhr