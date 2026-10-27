Es ist der alljährliche Höhepunkt im Herbst, auf den die karnevalistische Tanzsportwelt hin fiebert: Die Thüringer Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport. In der Riethsporthalle in der Landeshauptstadt Erfurt ging es am Wochenende um nichts Geringeres als die Tickets für die Norddeutschen Meisterschaften – die Qualifikation, über die sich die Tanzgruppen ihr Ticket für die 54. Deutschen Meisterschaften, die im März 2027 diesmal in Erfurt stattfinden, holen können.