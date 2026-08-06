Für Cornelia und Daniel Schmädicke ist eine andere Zeitrechnung angebrochen. Anfang August haben sie ihre Tanzschule im Bodenweg für immer geschlossen. Nach 13 Jahren sind die Räume gekündigt, leergeräumt und still geworden. Wo einst Musik erklang, Tanzpaare ihre ersten Schritte wagten, Figuren einstudierten und so manche Stunde voller Bewegung, Begegnung und Lebensfreude verbrachten, erinnert heute kaum noch etwas an diese Zeit. Nur die wandhohen Spiegel sind geblieben. Sie erzählen stumm davon, was Meiningen verloren hat.