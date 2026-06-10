Vor den eigentlichen Landestitelkämpfen mussten sich alle Qualifikanten über Kreismeisterschaften, Vorrunden, Endrunden, Achtel- und Viertelfinale den Platz im Final Four – dem Finale der Besten vier Sportler – hart erkämpfen. Allein die Aufzählung dieser Torturen an Vorleistung inklusive jahrelangem Trainingsengagement sollte auch jedem Nichtkegler zeigen, dass Erfolg nicht von ungefähr kommt und auch in Hinblick auf die zeitgleich laufende WM im Österreichischen Schwaz Kegeln längst keine Sportart von alten Männern in verrauchten Kneipen mehr darstellt.