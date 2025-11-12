Am Samstag (8. November) wurden in Ohrdruf die besten Crossläufer des Freistaats gesucht. Parallel fanden die Westthüringer Bestenkämpfe Cross der Altersklassen 7 bis 9 statt. Wie schon bei den zahlreichen Wettbewerben des Werra-Rennsteig-Cups rief Maria Sobolewski (WSSV Suhl 1990) nun auch zum Freiluftsaisonabschluss im Rahmen der Westthüringer Bestenermittlung ein starkes Ergebnis ab. Im Wettbewerb über 1,0 Kilometer siegte die Suhlerin in 5:49 Minuten vor Shila Hammad in 6:01 und Elisa Wiedenhöft (beide Erfurter LAC) in 6:02. Damit verteidigte Sobolewski ihren im Vorjahr erkämpften Titel in der W8, damals ebenfalls über einen Kilometer. Im Vergleich zum Vorjahr war die Suhlerin 29 Sekunden schneller unterwegs.