Am Samstag (8. November) wurden in Ohrdruf die besten Crossläufer des Freistaats gesucht. Parallel fanden die Westthüringer Bestenkämpfe Cross der Altersklassen 7 bis 9 statt. Wie schon bei den zahlreichen Wettbewerben des Werra-Rennsteig-Cups rief Maria Sobolewski (WSSV Suhl 1990) nun auch zum Freiluftsaisonabschluss im Rahmen der Westthüringer Bestenermittlung ein starkes Ergebnis ab. Im Wettbewerb über 1,0 Kilometer siegte die Suhlerin in 5:49 Minuten vor Shila Hammad in 6:01 und Elisa Wiedenhöft (beide Erfurter LAC) in 6:02. Damit verteidigte Sobolewski ihren im Vorjahr erkämpften Titel in der W8, damals ebenfalls über einen Kilometer. Im Vergleich zum Vorjahr war die Suhlerin 29 Sekunden schneller unterwegs.
Landesmeisterschaft Cross Goldlauterer hängt Sohn von Nils Schumann ab
Theo Schwabe 12.11.2025 - 13:11 Uhr