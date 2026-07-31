Landesmedienanstalt: Linke fordert mehr Transparenz bei Landesmedienanstalt

Dresden (dpa/sn) - Die Linksfraktion im Sächsischen Landtag will die Landesmedienanstalt zu Transparenz verpflichten. Es gehe darum, den Vorwurf der Geldverschwendung auszuräumen, erklärte die Abgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg und verwies auf einen Gesetzentwurf ihrer Fraktion. Neben hohen Immobilienkosten werde vor allem der Haustarifvertrag der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) kritisiert, weil er ebenso wie die Vergütung des Geschäftsführers über dem Gehaltsniveau des öffentlichen Dienstes liege.