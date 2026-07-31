Landesmedienanstalt: Linke fordert mehr Transparenz bei Landesmedienanstalt

Bezüge sollen im Verhältnis zu Aufgaben und Leistungen stehen

"Der Medienrat muss künftig alle Bezüge kontrollieren. Dabei hat er dafür zu sorgen, dass diese in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen einer Anstalt des öffentlichen Rechts stehen und sich an den Regelungen des für den Öffentlichen Dienst der Länder geltenden Tarifvertrages orientieren", so Neuhaus-Wartenberg weiter. Der Gesetzentwurf setze die Vorgaben des Rechnungshofes um. Die Gehaltsstrukturen sowie die Bezüge der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers sollten an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder angeglichen werden.