Weimar (dpa/th) - In Thüringen verfügen nach Angaben des Landesverwaltungsamtes 1.055 Menschen über eine Pilotenlizenz. Außerdem lernen derzeit 233 aktive Flugschüler das Steuern von Flugzeugen oder Heißluftballons, wie die Behörde mitteilte. Sie müssen sich dazu einer theoretischen und praktischen Prüfung in den einzelnen Luftfahrzeugkategorien, also beispielsweise Hubschrauber, Segelflieger oder eben Ballon, stellen.