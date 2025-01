Erfurt (dpa/th) - Der langjährige Bundestagsabgeordnete Christian Hirte führt die Thüringer CDU in den Bundestagswahlkampf. Der 48-Jährige aus dem südthüringischen Bad Salzungen wurde auf einer Landesvertreterversammlung am Mittwochabend in Erfurt auf Platz eins der Landesliste der Christdemokraten gewählt. Hirte erhielt 74 von 86 abgegebenen Stimmen. Der Jurist war bereits im Dezember von einem CDU-Landesparteitag in Ilmenau als Spitzenkandidat einstimmig vorgeschlagen worden.