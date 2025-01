Landesliste: CDU wählt ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl

Erfurt (dpa/th) - Der langjährige Bundestagsabgeordnete Christian Hirte soll die Thüringer CDU in den Bundestagswahlkampf führen. Der 48-Jährige aus Südthüringen kandidiert auf einer Landesvertreterversammlung am Mittwoch (18.00 Uhr) in Erfurt für Platz eins auf der Landesliste der Christdemokraten. Er war im Dezember von einem CDU-Landesparteitag in Ilmenau als Spitzenkandidat einstimmig vorgeschlagen worden.