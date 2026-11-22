0:8 gegen den SV Borsch 1925 – der SV Wacker 04 Bad Salzungen hat in der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, die nächste deutliche Niederlage kassiert und ist weiterhin Tabellenletzter. Was sagt der Präsident des SV Wacker 04 Bad Salzungen, Erhard Büchner, zur Trainerfrage und wie bewerten Akteure beider Seiten die Partie, die am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Bad Salzungen ausgetragen wurde?