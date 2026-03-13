Seit rund zwei Jahrzehnten stehen Johannes Schelhorn für den FSV 06 Eintracht Hildburghausen und Volker Harnack für den FC Schweina-Gumpelstadt auf dem Platz, meist in der Defensive, immer mit Herz, Erfahrung und Führungsqualitäten. Am Wochenende werden die beiden Routiniers allerdings nicht selbst ins Geschehen eingreifen – sondern das richtungsweisende Duell zwischen dem FC Schweina-Gumpelstadt und dem FSV 06 Eintracht Hildburghausen von außen verfolgen. Dabei verbindet beide mehr als nur ihre Position auf dem Feld.