Gegen die Borscher hatten die Steinacher in der Vergangenheit eine vernichtende Bilanz: In den 19 Begegnungen gegeneinander gab es lediglich einen Sieg; dies war im September 2023 zu Hause ein 3:0. Torschützen waren damals Philipp Heinz und André Gottschalk (beide per Foulstrafstoß) sowie Bastian Leipold. Gottschalk ist nicht mehr da. Heinz und Leipold fallen verletzungsbedingt noch lange aus. Um die Bilanz gegen die junge Mannschaft von Trainer Andreas Mannel etwas aufzubessern, hätten nun andere als Torschützen in die Bresche springen müssen. Dies war nicht der Fall.