Wenn am Sonntag der 1. FC Sonneberg 2004 und der SV 08 Steinach gegeneinander spielen, steht tabellarisch nicht mehr viel auf dem Spiel. Und doch wird im Sonneberger Stadion alles da sein, was ein Derby seit jeher ausmacht: Emotionen, Leidenschaft, Rivalität und jede Menge Prestige. Denn egal, wie die Tabelle aussieht – ein Duell zwischen Sonneberg und Steinach verliert niemals seinen besonderen Reiz. Und in diesem Jahr schreibt das traditionsreiche Nachbarschaftsduell noch eine weitere, ganz persönliche Geschichte ...